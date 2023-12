BARIRI: Prefeito convida Naufal para Saemba e busca nomes para Educação e Assistência Social

O prefeito Luis Fernando Foloni (MDB) estuda nomes para ocuparem os cargos de diretor municipal de Educação e Cultura e Assistência Social e para a superintendência do Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba). Os demais titulares permanecerão no comando das pastas.

No Saemba, a superintendência vem sendo ocupada desde o dia 7 de dezembro por Carlos Roberto Bricce, contador concursado da autarquia. Eder Cassiola deixou o cargo no fim de novembro.

O prefeito informa que convidou Oscar Naufal para a gestão do Saemba. Este deve dar resposta nos próximos dias se aceita ou não o cargo. Naufal é membro histórico do PT e já atuou como vereador e como diretor municipal de Desenvolvimento Econômico.

Ouvido pelo Candeia, ele afirma que está avaliando o convite e consultando familiares, membros do partido, entre outras pessoas.

Na Educação, desde o dia 11 dezembro a diretoria está sob a gestão de Silmara Cristina Cocia Beltrami. A titular, Stefani Edvirgem da Silva Borges, está de férias até o dia 9 de janeiro do ano que vem, mas o prefeito adianta que não retornará à função.

Antes de ser diretora da pasta, Stefani era diretora da Escola Municipal Professora Joseane Bianco.

Foloni diz que está fazendo convite para várias pessoas, entre elas o vereador Edcarlos Pereira dos Santos (PSDB), que não aceitou o cargo. Edcarlos tem pretensões de sair candidato a prefeito no ano que vem.

Na Assistência Social, Suzane Gabia Dinis Albranti informou ao prefeito que permanecerá no cargo até o fim deste ano. A partir de 2024 ela deve exercer a função de assistente social no município. O prefeito estuda nomes para essa diretoria.