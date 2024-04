Bariri: PRD busca eleger vereador e pode apoiar Foloni

Valdenice Sevalho preside o PRD em Bariri: objetivo em curto prazo é filiar pessoas para concorrer ao cargo de vereador – Divulgação

Bariri acaba de ganhar uma nova sigla: o Partido Renovação Democrática (PRD).

A presidência da legenda no município está com Valdenice Aparecida Sevalho.

Segundo ela, nesse primeiro momento o objetivo é consolidar o PRD em Bariri, buscando uma cadeira no Legislativo.

“Para isso, estamos trabalhando para montar a chapa de vereadores comprometidos com a nossa cidade, para, depois, pensar em planos para o Executivo”, afirma. “Estamos correndo com as filiações dos pré-candidatos e avaliando os nomes da fusão.”

Nos cargos de direção do partido há nomes ligados ao prefeito Luis Fernando Foloni (MDB) e a Paulo Egídio Grigolin, ex-diretor de Infraestrutura e vereador. Grigolin estava no PP e irá se filiar ao MDB.

Sobre essa composição, Valdenice diz que entre os pré-candidatos que se apresentaram até o momento, o alinhamento é com Fernando Foloni.

Essa movimentação de última hora é o indício mais claro de que o prefeito está se articulando para lançar candidatura a prefeito.