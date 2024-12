Bariri: Operação prende 3 pessoas e apreende 7 motos

A operação envolvendo o Ministério Público (MP) e as polícias Civil e Militar para coibir casos de perturbação de sossego, infrações de trânsito e adulteração em veículos teve continuidade na manhã desta quinta-feira (19) com a prisão de três pessoas e a apreensão de sete motocicletas em Bariri.

Em apoio operacional, policiais civis e militares deram cumprimento a oito mandados de busca. O alvo foram oficinas mecânicas de motocicletas e residências de autores e infratores identificados como motociclistas com condutas ligadas à condução irregular de motocicletas (empinando, cortando giro, etc.).

A atuação de campo foi voltada ao enfrentamento a tais modalidades e, também, buscando apreensões de veículos irregulares, com supressão de caracteres identificadores e as denominadas “NP”, ou seja, com restrições administrativas e altos débitos que impedem a regularização da documentação.

O saldo foi a apreensão de sete motocicletas irregulares e três autos de prisão em flagrante delito por infração ao Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo).

Esse tipo de delito não comporta o pagamento de fiança. Por esse motivo, os três autuados foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú para audiência de custódia.

A Promotoria de Justiça ressalta que as fiscalizações e bloqueios continuarão e os veículos ilegais serão autuados e, se o caso, apreendidos.

O foco principal, nesse momento, tem sido motocicletas sem procedência e com escapamentos ilegais. A nova etapa também abrangerá bicicletas adaptadas com motores de forma irregular. “Desta forma, recomenda-se a regularização dos veículos e a condução segura e responsável em via pública”, orienta o MP.