BARIRI: Luís Eduardo Benatti retorna à Diretoria de Desenvolvimento

Luís Eduardo Benatti assumirá novamente a Diretoria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Até então a pasta era comandada por Maria Luiza da Silva Rodrigues, que irá atuar na Chefia de Gabinete no lugar de Paulo Egídio Grigolin. Este irá comandar a Diretoria Municipal de Infraestrutura.

Benatti foi nomeado diretor de Desenvolvimento em dezembro de 2022. Na ocasião, houve mudanças no primeiro escalão do governo por causa da licença maternidade da diretora municipal de Finanças, Natalia Regiane Sisto Moreira.

Fernanda Cavalheiro Rossi passou a cuidar dessa pasta. No lugar de Fernanda, que era diretora municipal de Administração, o prefeito nomeou Maria Luiza da Silva Rodrigues, que estava na Diretoria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Já para essa pasta foi nomeado Benatti.

No início de junho de 2023 Natália retornou do período de licença, reacomodando os diretores nos cargos de origem. Na ocasião, Benatti foi exonerado do cargo.

Ele é engenheiro de produção, foi sócio-proprietário da Drogaria São Francisco, membro da Diretoria Executiva da Rede Biodrogas-Bauru entre 2002 e 2006, presidente da Acib no biênio 2009-2010, além de associado e fundador da Associação dos Fornecedores de Cana da Região de Bariri (Assobari).