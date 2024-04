Bariri: Fernando Foloni confirma pré-candidatura a prefeito

O prefeito de Bariri, Luis Fernando Foloni (MDB), confirmou ao Candeia na tarde desta quarta-feira (17) que é pré-candidato a prefeito de Bariri.

Ele vinha se mantendo em silêncio a respeito de disputar ou não a principal cadeira do Paço Municipal 16 de Junho, mas após conversar com familiares, amigos e correligionários decidiu colocar o nome à disposição para a disputa.

Fernando foi vereador na legislatura 2013-2016, tendo ocupado o cargo de presidente da Câmara.

Disputou o cargo de vice-prefeito em 2016 e em 2018 (eleição suplementar), tendo como candidato a prefeito Airton Luis Pegoraro (Avante).

No pleito de 2020 foi eleito vice-prefeito na chapa com Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB).

Em meados de novembro do ano passado, Fernando assumiu a gestão municipal após cassação do mandato de Abelardo.

Logo após a cassação, o prefeito trocou de legenda: saiu do Cidadania e filiou-se ao MDB. Além desse partido, o grupo deve contar com o apoio do PRD, presidido por Valdenice Sevalho.