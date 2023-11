BARIRI: Emendas impositivas para 2024 somam R$ 2,9 milhões

A Câmara de Bariri realizou na noite de quarta-feira (29) audiência pública a fim de discutir a Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2024.

Representantes de entidades e unidades escolares participaram da reunião, apontando dificuldades no dia a dia e necessidade de recursos para questões prioritárias e mais gerais.

A audiência teve a participação dos vereadores Edcarlos Pereira dos Santos (PSDB) e Evandro Antonio Folieni (PP).

Edcarlos conta que para o exercício financeiro de 2024 as emendas impositivas irão somar R$ 2,943 milhões. O projeto de lei do Executivo que trata da LOA deverá ser discutido e votado na sessão de segunda-feira (4), assim como o valor que cada entidade e unidade escolar irá receber.

Do total de R$ 2,943 milhões, R$ 2,107 milhões serão destinados a 15 instituições que atuam no município, R$ 464 mil a 15 creches, Emeis e escolas, R$ 272 mil para a Diretoria Municipal de Saúde e R$ 100 mil para setores públicos, como Poupatempo, Setor de Lançadoria, Policlínica, PSFs, Unidade de Saúde da Nova Bariri e Banda Marcial Alexandre Giuliano Gallo.

No caso das escolas, uma demanda comum é a necessidade de climatização nas salas de aula.