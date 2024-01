Bariri: Em reunião de lideranças, Airton Pegoraro admite candidatura a prefeito

Dia 19 de janeiro, sexta-feira, em reunião de lideranças e agentes políticos, o atual presidente do Legislativo, Airton Luís Pegoraro (MDB), admitiu que pode ser candidato a prefeito nas eleições municipais de 2024.

Em entrevista ao Candeia, Pegoraro relata que o encontro reuniu cerca de 20 pessoas. Foi a segunda vez que o grupo tratou de ações e movimentos políticos em Bariri. Líderes de partidos e sindicatos, representantes de diferentes categorias e segmentos sociais, além de vereadores e suplentes compõem o grupo.

Ainda de acordo com Pegoraro, outros integrantes do grupo admitem que podem se candidatar a cargos majoritários. É o caso do presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Gilson de Souza Carvalho (PDT); o advogado e comunicador, Laudecir Leonel de Souza (PDT); e os vereadores Francisco Leandro Gonzalez (Podemos) e Myrella Soares da Silva (União Brasil).

Pegoraro relata que o grupo vai definir quem, entre os postulantes, reúne melhores condições e chances de ser candidato a prefeito; vice e/ou à vaga no Legislativo.

O vereador comenta que deve disputar as próximas eleições por outro partido. Disse que ainda mantém bom trânsito com parte do MDB local, mas que o desgaste recente por que passou o grupo deve ser fator crucial nas eleições/2024.

Ele se refere ao processo que envolveu as denúncias e, consequente, cassação do então prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB). Ele acredita que a sigla pode tentar viabilizar a candidatura do atual prefeito Luís Fernando Foloni (MDB), que recentemente saiu do Cidadania.

Airton não quis adiantar por qual sigla deve sair, mas diz que algumas possibilidades já estão bem adiantadas e que só vai divulgar, após consenso do diretório local.

Ainda segundo Pegoraro, ele teria deixado claro na reunião que seu nome está à disposição para o cargo de prefeito e/ou de reeleição para o Legislativo. “Não tenho interesse em ser candidato a vice”, afirma.