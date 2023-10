Bariri: Comissão Processante ouve denunciante; prefeito dispensa 5 testemunhas

Câmara Municipal de Bariri: oitivas nos dias 16 e 23 de outubro – Divulgação

A Comissão Processante (CP) da Câmara de Bariri que apura eventual falta de decoro do prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB) iniciou na manhã desta segunda-feira (16) as oitivas de pessoas relacionadas ao caso.

Participaram do trabalho os vereadores Julio Cesar Devides (presidente), Edcarlos Pereira dos Santos (relator) e Luis Renato Proti (membro). O prefeito Abelardo e advogado constituído por ele também estiveram presentes.

Primeiramente, foi ouvido o autor da denúncia, Gilson de Souza Carvalho.

De acordo com a comissão, o prefeito dispensou cinco das dez testemunhas de defesa: Celso Carlos Cavallieri (Setor de Licitações); Claudenir Rodrigues, o Fredy (diretor municipal de Infraestrutura (Barracão); Elder Abel Viana (ex-diretor municipal de Obras); Sincler Aparecido Policarpo (setor de Meio Ambiente); e Marcio Rogério Nascimento, exonerado do cargo de diretor de Obras e Meio Ambiente no dia 6 de outubro.

A CP retorna aos trabalhos às 14h desta segunda-feira (16) para continuidade das oitivas. As duas últimas testemunhas arroladas pelo prefeito devem ser ouvidas no dia 23 de outubro.

O pedido feito por Gilson é baseado em investigações realizadas pelo Ministério Público (MP) sobre possíveis fraudes em licitação na contratação da empresa Latina Ambiental Ltda. e atentado contra o empresário Fabio Yang no início de junho deste ano.

Conforme o Decreto-Lei nº 201, de 1967, concluída a instrução será aberta vista do processo ao denunciado para razões escritas no prazo de cinco dias. Em seguida, a CP emitirá parecer final, pela procedência ou improcedência da acusação, e solicitará ao presidente da Câmara a convocação de sessão para julgamento.