BARIRI: Colmeia recebe Prêmio Zumbi dos Palmares

Segunda-feira (27 de novembro), a Câmara Municipal de Bariri realizou sessão solene para entrega do Prêmio Zumbi dos Palmares ao artista e serralheiro Luiz Fernando Vieira Cesário, o Colmeia.

A indicação para o prêmio partiu do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Bariri e coube à vereadora Myrella Soares da Silva (União Brasil) ser autora do projeto, que recebeu a unanimidade de votos do Legislativo.

A solenidade, coordenada pelo presidente da Casa, Airton Luís Pegoraro, contou com a presença do prefeito Luís Fernando Foloni, vereadores, familiares e integrantes do Conselho, Associação Cultural Quilombo e comunidade negra de Bariri.

O cerimonial da entrega do Prêmio foi feito por Camila Beatriz dos Santos Araújo, que conduziu programação recheada de ancestralidade e valorização da cultura afrodescendente em Bariri. Destaque para a presença de integrantes da Fanfarra da Quilombo.

Histórico

Nascido em São Paulo há 37 anos, Colmeia é filho de Amarildo Ferreira Cesário e Edione Vieira da Silva e tem oito irmãos. Reside em Bariri desde a infância. É casado com Penha de Cássia Valência e tem um filho, Denzel.

Artista e profissional multifacetado, é escultor, serralheiro, rapper e beatmaker (produtor musical no rap). Teve os primeiros contatos com a dança e o skate, que o aproximaram da cultura hip hop.

Passou a compor músicas, cantar e se apresentar em Bariri, cidades vizinhas e São Paulo. Fez inclusive show de abertura para o rapper Mano Brown, do grupo Racionais.

Até hoje, Colmeia tem trabalho voluntário de apresentações em escolas, projetos sociais e palestras ao público que busca envolvimento singular à sua arte.

Quando abriu seu próprio negócio com foco na serralheria, ele descobriu outra habilidade que foi a arte de fazer esculturas em ferro.