BARIRI: Alteração de Ação Social para Diretoria de Assistência Social é publicada

Dia 7 de dezembro, o Diário Oficial de Bariri publicou a lei 5.268/2023, que altera a nomenclatura da Diretoria de Ação Social para Diretoria de Assistência Social.

O objetivo da mudança é adequar a pasta às exigências da lei que regulamenta o Sistema Único de Assistência Social (Suas), bem como a Política Nacional de Assistência Social e a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.

No projeto – aprovado pelo Legislativo – o chefe do Executivo ressaltou que a mudança era necessária, uma vez que o antigo nome não atendia à realidade de suas atribuições.

Segundo a proposta, o nome “Assistência Social” é a terminologia mais adequada para o contexto social que se propõe desenvolver as políticas municipais, as diretrizes da Lei Orgânica da Assistência Social (Loas) e as necessidades socioassistenciais do município

Através das redes sociais, a diretora Suzane Dinis Albranti, que permanece à frente do setor, comemorou o fato da lei ter sido publicada em 7 de dezembro, Dia Nacional da Assistência Social e que a Loas completou 30 anos. “Ação Social remetia à caridade. Agora, oficialmente, carregamos o nome da política pública de direito que executamos”, concluiu.