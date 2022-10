Bariri: Abelardo e Foloni anunciam apoio a Bolsonaro e Tarcisio

No início da tarde desta quarta-feira, 05, o prefeito de Bariri, Abelardo Martins Simões Filho (MDB) e o vice Fernando Foloni (Cidadania) anunciaram por meio de suas redes sociais apoio às candidaturas de Jair Bolsonaro (PL) e Tarcisio de Freitas (Republicanos) ao governo Federal e Estadual, respectivamente, no segundo turno das eleições gerais do próximo dia 30.

Ambos disputam o pleito contra candidatos do PT, sendo Luis Inácio Lula da Silva para presidente e governador. Confira a nota na íntegra:

“Sempre pensando nos anseios da nossa população, que é soberana e demonstrou de forma democrática nas urnas do último domingo, dia 2, os caminhos que quer para Bariri e o Estado de São Paulo, eu, Abelardo, e meu Vice-Prefeito Fernando Foloni, estamos alinhados no Segundo Turno das Eleições 2022 ao candidato Tarcísio para o Governo do Estado e Jair Bolsonaro, Presidente.

Neste momento, o mais importante para Bariri e o interior paulista é dar continuidade, de forma harmônica e coerente, aos convênios assinados por nós junto ao Governo do Estado de São Paulo, que nos garantem recursos para a infraestrutura, saúde e educação, incluindo a inauguração, em breve, do PoupaTempo, e de moradias habitacionais.

Como é público, fiz campanha no Primeiro Turno para o atual Governador Rodrigo Garcia como reconhecimento aos milhões de investimentos destinados a nossa cidade, pois sou muito grato e leal ao seu olhar municipalista e atento às necessidades, principalmente, das pequenas cidades, como a nossa. Sem dúvida, o Governador Rodrigo provou que é gestor e teve muita competência para conduzir São Paulo, esse Estado-nação, estado acolhedor. Ao Rodrigo, o nosso muito obrigado e tenha a certeza de contar com o meu respeito por toda a sua trajetória política.

Ademais, tenho a convicção que Bariri continuará a receber total apoio dos deputados eleitos e reeleitos no domingo e, mais uma vez, parabéns a todos pela votação em nossa cidade.

Que Deus proteja e abençoe 🙏, sempre, nossa cidade e todos os seus moradores.”