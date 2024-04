Avante recebe filiações de Airton Pegoraro e Leandro Gonzalez

O Avante deve receber as filiações de dois vereadores: Airton Luis Pegoraro (presidente da Câmara de Bariri); e Francisco Leandro Gonzalez.

Airton foi eleito pelo MDB no pleito de 2020, mesmo partido na época de Abelardo Maurício Martins Simões Filho.

No entanto, os dois políticos racharam após denúncias de inúmeras irregularidades no governo municipal, com ações ajuizadas pelo Ministério Público (MP).

Airton é pré-candidato a prefeito de Bariri. Ele foi vereador na legislatura 2013-2016.

No caso de Leandro, há questões burocráticas pendentes para que também se filie ao Avante.

Ele está em sua segunda legislatura seguida. No pleito passado concorreu pelo Podemos, partido que teve como candidato a prefeito Wellington Pollonio Bof (Parraguinha).

Atualmente, Parraguinha está ligado ao ex-prefeito Francisco Leoni Neto. No governo anterior, Leandro foi um duro crítico do governo do ex-tucano, hoje no PSD.