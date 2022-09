Ação Social inicia busca ativa para inscritos no CadÚnico

A Diretoria de Ação Social de Bariri iniciou segunda-feira (12), busca ativa nos territórios que possuem famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

O contato é realizado através de encontros presenciais. O primeiro foi realizado no Centro Cultural Mário Fava. Já estão agendados mais quatro reuniões, sempre às segundas-feiras, a partir das 18h30, em locais estratégicos da cidade. (Confira in box).

O objetivo é sensibilizar as famílias quanto a importância de manter o CadÚnico atualizado, para acessar ou manter a permanência nos programas sociais.

De acordo com a diretora da pasta, Suzane Dinis, os servidores, estagiários e bolsistas das unidades socioassistenciais participaram de capacitação interna sobre o cadastro.

A meta ainda é atingir 700 famílias que estão com cadastro desatualizado há mais de 24 meses, para proporcionar acesso ou manutenção dos programas e benefícios sociais.

Fonte: Assessoria de Comunicação

