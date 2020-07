Veículos irregulares poderão ser apreendidos

Medidas foram discutidas em reunião on line nesta sexta-feira – Divulgação

Representantes do Ministério Público, da prefeitura de Bariri e da Polícia Militar realizaram reunião on line nesta sexta-feira (17) para debater a retomada das apreensões, remoções e leilões de veículos irregulares no município.

Participaram o prefeito Francisco Leoni Neto (PSDB), o promotor de Justiça Nelson Aparecido Febraio Junior, em exercício na 1ª Promotoria de Justiça de Bariri, o capitão da PM Alexandre Urbano e o oficial de Promotoria Homero Oréfice.

O objetivo do encontro foi discutir medidas para trazer maior segurança à população e operacionalizar o trabalho da polícia.

Elas irão permitir tirar de circulação veículos de origem duvidosa e que podem ser utilizados em crimes, bem como veículos em atividade típica de manobras perigosas, com risco à população e com documentação irregular.