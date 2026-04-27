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Polícia

Policial: Adolescente é apreendido pela PM por tráfico de drogas

27 abr, 2026

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Com o adolescente os policiais militares encontraram 47 microtubos contendo cocaína (Divulgação)

Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Polícia Militar (PM) na noite deste domingo (26) por possível envolvimento com o tráfico de drogas nas imediações da Escola Municipal Professora Joseane Bianco, em Bariri.
Por volta das 22h, o menor foi abordado e, durante a averiguação, foram encontrados em sua posse 47 microtubos contendo cocaína, totalizando aproximadamente 40 gramas da substância.
Diante dos fatos, o adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Ele foi encaminhado à Polícia Civil e permaneceu à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

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