POLÍCIA: Baririense encontrado morto em Batatais é sepultado

Foi sepultado na tarde de domingo (10) no cemitério de Bariri o corpo de Fagner Matheus Vasconcelos Zerbinatti, 38 anos.

Ele residia em Franca há três anos, era casado e tinha três filhos. A família de Fagner reside em Bariri.

A Polícia Civil está investigando a morte dele, encontrado morto em um canavial em Batatais no dia 8 de dezembro. O corpo apresentava sinais de violência, atingido por diversas facadas.

A descoberta do corpo ocorreu quando funcionários da Usina Batatais, durante suas atividades, depararam com o corpo no meio do canavial, às margens da rodovia Cândido Portinari, no trecho entre Batatais e Franca.

A Polícia Militar foi acionada para o local, onde constatou os sinais de violência e encontrou uma munição intacta e uma camisa Polo vermelha próximas ao corpo.

O Instituto Médico Legal (IML) de Franca realizou os procedimentos periciais, identificando múltiplas perfurações no corpo, sugerindo golpes de faca em diferentes regiões.

A Polícia Civil da região de Franca assumiu o caso e, até o momento, não dispõe de informações sobre a autoria ou motivação do crime. O processo de identificação da vítima demandou algumas horas devido à ausência de documentos. (Fonte: Franca 24 Horas e Notícias de Franca)