Jovem é flagrado empinando moto em Bariri

Ele não tinha habilitação; veículo foi apreendido – Ilustrativa

A Polícia Militar (PM) de Bariri flagrou jovem de 19 anos empinando motocicleta em Bariri.

Na segunda-feira, dia 19, por volta das 10h30, policiais visualizaram um indivíduo pela Avenida Tenente Pelicioti, sentido centro, exibindo manobras perigosa (empinando) em meio ao fluxo normal de veículos e pessoas existentes na via, colocando a integridade física e patrimonial das pessoas.

Ele foi surpreendido e abordado pelos PMs. O condutor, J. R. S. N., não era habilitado.

Diante do exposto, o jovem foi detido e apresentado ao delegado de plantão, que, diante dos fatos, ratificou a voz de prisão em flagrante delito pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 308 (exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor) e 309 (dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação) do Código de Trânsito Brasileiro, arbitrando uma fiança de R$ 1.000,00, que foi paga.

Ele foi colocado em liberdade, comprometendo-se a comparecer em juízo para o devido processo legal. A motocicleta permaneceu apreendida, sendo aplicadas as multas pelas infrações constatadas.