Jaú: Carro bate em poste na Avenida Getúlio Vargas

Fiat Prêmio quebrou o poste e a frente do veículo ficou bastante danificada

O motorista de um Fiat Prêmio preto, com placas de Agudos, perdeu o controle da direção do carro, na Avenida Getúlio Vargas, em Jaú, e acabou colidindo frontalmente contra um poste de energia elétrica.

A colisão ocorreu no sentido bairro – centro.

As causas da colisão serão investigadas e o condutor não se feriu com a gravidade, segundo a Polícia Militar. O trânsito precisou ser interrompido pela PM naquele trecho, por conta do risco de desabamento do poste.

Equipes da CPFL farão o reparo da estrutura.

Fonte: Portal Ternura FM

Foto: Divulgação