Saúde: Bariri irá vacinar contra a gripe no dia 1º de maio

Na quarta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalho, três unidades de saúde de Bariri estarão aplicando a vacina contra a gripe. O horário é das 7h às 13h.

O Centro de Saúde Constantino Galízia e a Unidade Básica de Saúde (UBS) Aristides A. Pereira (Soma 2) imunizarão adultos e crianças.

Além disso, os dois locais estarão atualizando as carteirinhas de vacinação com doses que eventualmente estejam em falta.

Já a UBS do Jardim Nova Bariri aplicará a vacina apenas em adultos. Bariri liberou as doses para pessoas de todas as idades.