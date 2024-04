Educação: Alunos do Sesi-SP são campeões do Mundial de Robótica da FIRST/2024

Delegação com seis equipes de alunos das escolas do Sesi-SP esteve nos Estados Unidos (EUA) para participar do Mundial de Robótica da FIRST, de 17 a 20 de abril, em Houston, Texas.

As equipes Los Atômicos de Araras (SP) e Pardoboots de Santa Cruz do Rio Pardo (SP) foram as campeãs da FIRST Lego League, conquistando o primeiro e o segundo lugar.

Entre os integrantes da delegação que acompanhou os competidores estava a psicóloga baririense, Daniela Oliveira Andriollo, que é supervisora de Saúde e Inclusão Escolar das escolas do Sesi-SP.

Nesses torneios, os estudantes se engajam para construir e programar robôs para competirem e criarem soluções para questões ou problemas da sociedade moderna.

Ao todo, o evento reuniu centenas de equipes de robótica de todo o mundo, compostas por cerca de 15.000 estudantes de ensino fundamental e médio (entre 9 e16 anos). Muitas equipes receberam premiações por excelência no design do robô, jogo competitivo, pesquisa, criatividade e trabalho em equipe.

A equipe Los Atômicos desenvolveu um tabuleiro de xadrez que funciona por meio de comandos por voz para acessibilidade e inclusão de crianças. A Pardoboots garantiu não só o segundo lugar, como também o prêmio de técnico/mentor. Ao todo, o Sesi-SP conquistou sete medalhas

Em entrevista ao Candeia, Daniela Andriollo comentou a participação nos torneios. “É uma experiência inesquecível para os nossos estudantes. Envolve criação de novas ideias e habilidades, criatividade para resolver problemas e melhorar o mundo, respeito com as diferenças, colaboração e muito aprendizado com diversão”, comenta.

Segundo ela, não se trata somente de competição. “Agora, a missão continua, porque é preciso espalhar para o mundo valores como esses, que já compõem a essência da instituição de ensino e dos projetos de vida dos alunos”, finaliza.