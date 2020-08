BARIRI: Veículo derruba poste de energia no CSU

No início da tarde desse sábado, 1, veículo Sentra Nissan vermelho derrubou poste de energia na rotatória do Centro Social Urbano(CSU), na Avenida Expressa Sul.

Ainda não há informações sobre o motivo do acidente. O motorista não se feriu.

A Polícia Militar esteve no local e acionou o Setor de Trânsito, que interditou o tráfego. Equipe da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) está no local, aguardando a chegada de reforço técnico para substituir o poste e reestabelecer o fornecimento de energia.