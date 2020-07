BARIRI: Polícia Militar apreende espingarda e seis mil pinos ‘eppendorf’

A equipe da Polícia Militar de Bariri recebeu neste domingo, 26, a informações de que na Rua Antônio de Angelis, bairro Jardim Esperança 2, um casal estaria guardando drogas para um traficante da cidade.

No local, em contato com o dono da residência, o mesmo informou que possuía uma espingarda que seria presente de um familiar e em revista pelo quarto também foram localizados seis mil eppendorf vazios e uma quantia de sacos de geladinho.

O material apreendido foi apresentado na Central de Policial Judiciária (C.P.J) de Jau para apreciação do delegado.