BARIRI: Polícia Civil recupera maletas odontológicas furtadas

A Polícia Civil de Bariri localizou na quarta-feira (29) duas maletas com itens odontológicos que haviam sido furtadas em outubro deste ano no centro da cidade.

O delegado Durval Izar Neto conta que chegaram informações anônimas de que o material estava na residência de familiares do autor do delito.

Policiais foram ao imóvel situado em Bariri e encontraram as maletas. O dono do material reconheceu os objetos, avaliados em R$ 17 mil.

No dia 26 de outubro a Polícia Militar (PM) cumpriu mandado de prisão e deteve homem de 34 anos acusado de diversos furtos em Bariri.

O suspeito confessou a autoria de 15 furtos, um deles no consultório dentário em que as duas maletas foram levadas.

A maioria dos crimes ocorreu no centro da cidade, como veículo pertencente ao Conselho Tutelar (recuperado logo em seguida), escritório de contabilidade, madeireira e loja de roupa.

À Polícia Civil, o homem disse que comercializou os itens furtados com receptadores residentes em Jaú.

O acusado irá responder a 15 inquéritos policiais distintos. A localização das duas maletas com itens odontológicos irá reforçar a produção de provas contra o homem.