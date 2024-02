Bariri: Polícia Civil localiza em Pederneiras adolescente acusado de abuso sexual

Policiais civis de Bariri localizaram em Pederneiras nesta quarta-feira (21) adolescente de 12 anos acusado de abuso sexual (ato infracional) contra duas crianças no município.

Na terça-feira (20) o delegado titular de Bariri, Marcílio César Frederici de Mello, requereu da Vara da Infância e Juventude a internação dos dois adolescentes investigados – o outro tem 16 anos de idade e continua sendo procurado.

O Judiciário decretou a custódia de ambos e posterior apresentação ao Ministério Público (MP).

O adolescente encontrado em Pederneiras foi apresentado à Promotoria de Justiça. A internação ou não em unidade específica, como Fundação Casa, dependerá de decisão do Judiciário.

Marcílio Mello destaca que o laudo do Instituto Médico Legal (IML) de Jaú foi inconclusivo em relação à violência sexual praticada contra uma das vítimas.

Dias 5 e 15

Na segunda-feira (19) a Polícia Civil de Bariri tomou conhecimento de que nos dias 5 de fevereiro e 15 de fevereiro adolescentes de 12 anos e de 16 anos teriam abusado sexualmente de dois meninos, de 6 anos e de 9 anos, inclusive com o uso de instrumentos. Os fatos ocorreram no Jardim Iguatemy, em Bariri.

No mesmo dia o ato infracional foi levado ao conhecimento do Ministério Público local.

Posteriormente, familiares das vítimas e moradores do bairro teriam reagido contra os dois adolescentes e familiares deles, o que também é investigado pela Polícia Civil.

Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), as medidas socioeducativas podem ser aplicadas para adolescentes a partir dos 12 anos de idade.