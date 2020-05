BARIRI: PM prende homem em flagrante e recupera 4 mil reais em produtos furtados

Divulgação/PM

A Polícia Militar de Bariri prendeu um homem por furto qualificado na madrugada desta quarta-feira, 27, na Avenida Claudionor Barbieri, Centro.

Durante patrulhamento, equipe se deparou com um indivíduo carregando uma sacola de grande volume, foi abordado e identificado como R. C.

Vistoriada a sacola, foi encontrado em seu interior, 44 frascos de perfumes de marcas diversas, entre outros produtos de beleza.

Indagado a respeito, R. confessou ter acabado de furtar e indicou o local, tratando-se de uma perfumaria ao lado do Fórum.

No local foi constatado que, para adentrar, R. arrombou a fechadura da porta de vidro. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão por furto qualificado e apresentado na CPJ, onde o Delegado de plantão ratificou a voz de prisão, mantendo-o recolhido naquela repartição para ser apresentado em audiência de custódia.

Foi acionado o I.C. de Jaú. Valor estimado dos produtos subtraídos em R$ 4.000,00.

Participaram da ocorrência Sd PM Devair e Sd PM Henrique, com apoio de Sgt Henrique e Cb PM Freitas.