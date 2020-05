BARIRI: Motociclista se acidenta após passar em lombada recém instalada

Uma motociclista se acidentou após passar por redutor de velocidade recém instalado na Rua Francisco Munhoz Cegarra, sentido centro-rodoviária, no final da tarde desta quarta-feira, 27.

Segundo informado, a motociclista teria colidido em um veículo estacionado, que parou para socorrer um ciclista que também havia se perdido e caído por conta da nova lombada.

A motociclista e o ciclista foram atendidos pela equipe do Corpo de Bombeiros e levados ao Pronto Socorro da Santa Casa de Bariri.

Moradores relatam que placa de trânsito indicativa foi instalada, porém a pintura sobre o obstáculo ainda não foi feita, provavelmente por conta da secagem do material.

Eles pedem ainda que motoristas tenham cuidado ao passar pela via, especialmente no ponto em frente ao edifício existente no local.