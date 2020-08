BARIRI: Justiça recebe denúncia contra seguranças

Trio é acusado pelo Ministério Público de ter provocado a morte de advogado no carnaval – Divulgação

O juiz da 2ª Vara de Bariri, Mauricio Martines Chiado, recebeu a denúncia do Ministério Público (MP) em relação a Eduardo de Araujo Alves, Álvaro Augusto Paleari Júnior e Luiz Machado Rocha Filho.

Eles são acusados de terem provocado a morte do advogado Luís Henrique Marques no domingo de carnaval. O trio atuava como segurança particular no Umuarama Clube de Bariri.

A denúncia apresentada pelo promotor de Justiça Nelson Aparecido Febraio Junior aponta homicídio triplamente qualificado, ou seja, por motivo fútil, com meio cruel e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

O juiz Maurício Chiado recebeu a denúncia por estarem presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A partir de agora, os réus poderão responder à acusação por escrito por meio de advogados.

O magistrado ordenou também o arquivamento do inquérito policial em relação a Walter Thomaz Parice Gatto, Anderson Rodrigo dos Santos e Bruno Fernando Crepaldi, que figuravam como indiciados.