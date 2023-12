BARIRI: Gilson tem moto roubada; PM recupera veículo

O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bariri, Gilson de Souza Carvalho, postou vídeo em suas redes sociais, relatando que foi vítima de roubo na segunda-feira (4).

Conta que estava indo a Pederneiras buscar o filho, quando foi surpreendido por dois homens numa moto. Eles anunciaram a roubo e levaram a motocicleta de Gilson.

O presidente do sindicato diz que acionou a Polícia Militar (PM) e rapidamente os ladrões foram detidos e o veículo recuperado. Agradece aos policiais militares de Bariri, Boraceia e Pederneiras.

Também no vídeo, Gilson diz que aguardava o envio de projeto de lei pelo Executivo de reajuste ou reposição salarial dos servidores públicos municipais – a data-base da categoria é janeiro. Outro pleito do sindicato é a correção do vale-alimentação dos servidores.

Segundo Gilson, houve pedido para que os vereadores trancassem a pauta de votação da sessão de segunda-feira (4), no entanto, o pleito não foi acatado.

O Executivo ainda não definiu o percentual de reajuste dos funcionários porque esbarra em situação financeira delicada.