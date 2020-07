BARIRI: Carros se envolvem em acidente perto da rodoviária

Condutor de Monza teria cortado a preferencial de motorista de Siena – Alcir Zago/Candeia

Dois automóveis envolveram-se em acidente na tarde desta quarta-feira (1º) perto da rodoviária de Bariri.

Conforme apurado pelo Candeia no local, motorista de Fiat Siena seguia pela Avenida Francisco Munhoz Cegarra, sentido bairro-centro.

Ao chegar ao cruzamento com a Rua Vicente Donda, o condutor teve a frente interceptada por motorista de GM Monza, que transitava por essa via em direção à Gruta de Santo Expedito.

O condutor do Siena freou o veículo por alguns metros, mas acabou batendo na traseira do Monza. Houve danos de pequena monta nos dois carros e ninguém se feriu no acidente. O Corpo de Bombeiros esteve no local.