BARIRI: Carro capota após acidente na SP-304

Foto: Robertinho Coletta/Candeia

Um veículo Peugeot 206 capotou na SP-304 no perímetro urbano, KM 329, em Bariri.

Segundo apurado, o carro vinha sentido Jaú-Itaju, quando teria tentando ultrapassar uma carreta bi-trem logo abaixo do viaduto e por motivos a serem apurados perdeu controle de direção e capotou.

Duas mulheres que estavam no veículo sofreram ferimentos leves e foram levadas ao Pronto Socorro da Santa Casa de Bariri.

Atenderam a ocorrência Polícia Militar, Rodoviária e Corpo de Bombeiros.

