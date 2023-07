Bariri: Automóvel e moto se envolvem em acidente no centro

Um Hyundai Creta e uma motocicleta envolveram-se em acidente no centro de Bariri na noite desta quinta-feira (6). Conforme informações apuradas no local, a moto seguia pela Rua Campos Salles. No cruzamento com a Avenida Tenente Peliciotti (em frente da Associação Comercial e Industrial de Bariri), houve a colisão com o automóvel, que transitava por essa via. A parada é obrigatória para quem transita pela Rua Campos Salles. O condutor da moto sofreu escoriações pelo corpo e foi levado pelo Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro da Santa Casa de Bariri. A Polícia Militar esteve no local.

Foto Candeia