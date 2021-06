Promotoria de Justiça está atenta à criação de cargos comissionados

O promotor de Justiça Nelson Aparecido Febraio Junior remeteu ofícios ao prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB) e aos vereadores – Arquivo/Candeia

Prefeito e vereadores são oficiados para que façam estudo técnicos

Os projetos de lei da prefeitura de Bariri para criação de cargos comissionados na administração direta (chefe de Gabinete) e no Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) – superintendente e dois cargos de diretor – estão na mira do Ministério Público (MP).

O promotor de Justiça Nelson Aparecido Febraio Junior remeteu ofícios ao prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB) e aos vereadores para que seja feito estudo técnico das propostas.

O representante do MP chama a atenção para o histórico de Bariri em relação à criação de cargos e funções, já declaradas inconstitucionais pela Justiça. Recentemente o ex-prefeito Francisco Leoni Neto (PSDB) foi acionado no Judiciário por ter nomeado servidores sem concurso público, em especial chefes de setor e de unidade.

Febraio Júnior recomenda aos políticos que se atenham à natureza constitucional dos cargos constantes nos projetos. Conforme a Constituição Federal, os cargos de livre provimento destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

“É inconstitucional a criação de cargos ou empregos de provimento em comissão cujas atribuições são de natureza burocrática, ordinária, técnica, operacional e profissional, que não revelam plexos de assessoramento, chefia e direção, e que devem ser desempenhadas por servidores investidos em cargos de provimento efetivo mediante aprovação em concurso público”, cita o promotor de Justiça.

Ciente do trâmite das propostas na Câmara de Bariri, o MP pretende apurar o caso em caso de aprovação e sanção delas.