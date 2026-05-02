Justiça: Decisão do TJ beneficia servidores e proíbe corte do vale-alimentação

Composição 1_1 Slide 03 05 25 Nutribem

Uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo traz impacto direto para os servidores públicos municipais de Bariri ao declarar inconstitucional a regra que previa o corte total do vale-alimentação em caso de falta injustificada. Além disso, a Prefeitura terá de devolver os valores descontados nos últimos cinco anos.

O julgamento foi realizado pela 11ª Câmara de Direito Público, que deu provimento ao recurso apresentado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bariri contra o Município de Bariri, reformando a decisão de primeira instância que havia considerado a prática válida.

O centro da discussão era o inciso I do artigo 6º da Lei Municipal nº 3.801/2009, que determinava a perda integral do benefício durante todo o mês caso o servidor tivesse uma única falta injustificada.

Para o Tribunal, a medida é desproporcional e fere princípios constitucionais como a razoabilidade e a moralidade administrativa. No entendimento da Corte, o vale-alimentação possui natureza indenizatória, sendo destinado a custear as despesas com alimentação nos dias efetivamente trabalhados, não podendo ser utilizado como instrumento de punição excessiva.

Com base nesse entendimento, os desembargadores determinaram a imediata cessação dos descontos integrais aplicados com base na norma considerada inconstitucional.

Além disso, o Município foi condenado a restituir os valores descontados indevidamente dos servidores, respeitando o prazo de prescrição de cinco anos. Os montantes a serem devolvidos ainda serão apurados em fase posterior do processo, conhecida como liquidação de sentença.

A decisão também estabelece que seus efeitos se estendem a todos os servidores municipais, independentemente de filiação sindical, já que a ação foi proposta pelo sindicato na condição de substituto processual, representando toda a categoria.

O relator do caso, o desembargador Márcio Kammer de Lima, destacou que a retirada total do benefício, mesmo diante de faltas pontuais, configura desvio de finalidade e impõe penalidade excessiva ao servidor.