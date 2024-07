Caso Marques: Réu é condenado por lesão corporal seguida de morte e dois são absolvidos

O Tribunal do Júri julgou nesta terça-feira (16) três seguranças denunciados pelo Ministério Público (MP) pela morte do advogado Luís Henrique Marques no carnaval de 2020 do Umuarama Clube de Bariri.

Em relação a Eduardo de Araujo Alves, houve desclassificação do crime de homicídio triplamente qualificado (motivo fútil, com meio cruel e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima) para lesão corporal seguida de morte.

Nesse caso, a aplicação da pena coube ao juiz Igor Canale Peres Montanher. O magistrado condenou Eduardo a quatro anos de reclusão em regime aberto.

Denunciados pelo mesmo crime, Álvaro Augusto Paleari Júnior e Luiz Machado Rocha Filho foram absolvidos pelos jurados.

A acusação ficou a cargo do promotor de Justiça Hercules Sormani Neto. A defesa dos réus coube à advogada Daniela Aparecida Rodrigueiro.

O julgamento teve início às 8h e terminou por volta das 19h30 desta terça-feira (16) no Salão do Júri, que fica na 1ª Vara Judicial de Bariri. Acusação e defesa podem recorrer da decisão.