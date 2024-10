Caso Latina: STF mantém prisão preventiva de Paulo Ricardo e Alexandre

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), manteve a prisão preventiva do empresário Paulo Ricardo Barboza, dono da Latina Ambiental, e do capitão da Polícia Militar Alexandre Gonçalves.

Eles estão presos a pedido do Ministério Público, principalmente por terem sido os mandantes de atentado contra o empresário Fabio Yang, no início de junho do ano passado.

Ambos ingressaram com pedido no STF para que fosse estendido o mesmo benefício dado ao empresário Abílio Giacon Neto. No início de outubro, Gilmar Mendes decidiu pela expedição de alvará de soltura do empresário.

Em decisão monocrática, o ministro concedeu pedido de habeas corpus feito pela defesa de Abílio para revogar a prisão dele mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 100 mil.

O entendimento de Gilmar Mendes é que os fatos relacionados a Paulo e Alexandre são de maior gravidade e, por isso, manteve a prisão preventiva de ambos.

Além disso, o dono da Latina ingressou com habeas corpus paralelo no STF, também negado.