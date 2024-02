Bariri: Seguranças denunciados pelo MP serão julgados no dia 4 de julho

O juiz da 1ª Vara Judicial de Bariri, Igor Canale Peres Montanher, marcou para o dia 4 de julho deste ano, às 8h, audiência de instrução e julgamento em relação aos réus Álvaro Augusto Paleari Júnior, Eduardo de Araujo Alves e Luiz Machado Rocha Filho.

Eles foram denunciados pelo Ministério Público (MP) pela morte do advogado Luís Henrique Marques no carnaval de 2020 em Bariri.

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal haviam confirmado que os três homens deveriam ser submetidos a júri popular.

Segundo a denúncia, os réus, que trabalhavam como segurança no Umuarama Clube de Bariri durante o carnaval de 2020 e espancaram a vítima, haviam recorrido da sentença de pronúncia, mas as Cortes rejeitaram os pedidos apresentados pela defesa.

De acordo com a denúncia apresentada pelo promotor de Justiça Nelson Aparecido Febraio Junior, o advogado se desentendeu com a ex-companheira durante o evento e acabou sendo brutalmente imobilizado pelos três denunciados.

Em seguida, a vítima foi levada para fora do clube, onde acabou sendo agredida com dezenas de socos e chutes apesar de não conseguir reagir em virtude de seu estado de embriaguez. O advogado sofreu golpes inclusive na região da cabeça, o que causou traumatismo cranioencefálico.

Febraio Junior alega que os responsáveis pelo crime “somente interromperam as agressões quando a vítima, já inconsciente, caiu ao solo, momento em que, portanto, já tinham realizado todos os atos executórios necessários e suscetíveis para causar a morte”.