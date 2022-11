Bariri: Promotoria e prefeito emitem nota sobre ação do MP

Nesta sexta-feira, 26, a Promotoria de Justiça de Bariri e o prefeito Abelardo Martins Simões Filho emitiram nota referentes à investigações realizadas pelo Ministério Público local com relação à contratos e licitações da prefeitura de Bariri.

Os promotores de Justiça de Bariri, Gabriela Salvador e Nelson Febraio – Foto: Arquivo Candeia

Confira nota da promotoria na íntegra:

“Na presente data foi deflagrada segunda etapa de operação visando apuração de crimes cometidos no bojo de contratos administrativos e licitações na Prefeitura Municipal de Bariri. Nesta ocasião, em complemento a operação anterior, que mirou pessoas físicas responsáveis por pessoas jurídicas (empresas) contratadas, foram cumpridos mandados em desfavor de ex-diretor/chefe de gabinete, bem como outras pessoas com ligações possivelmente laranjas com contratos.

A pedido do Ministério Público, como cautelar, houve imediata suspensão judicial de contrato administrativo em vigor com a Prefeitura Municipal de pessoas investigadas, bem como cautelares de natureza pessoal em relação a outro envolvido, com proibição de recebimento de qualquer valor de contratos públicos municipais, mesmo que por terceira pessoa, contato com pessoas que ocupe cargo público municipal, comunicação, aproximação de pessoas que possam prestar declarações sobre as apurações, recolhimento domiciliar em período noturno etc.

As investigações prosseguem em sigilo e demais dados serão fornecidos em momento oportuno.

A operação foi realizada pela Promotoria de Bariri, com participação de promotores de Justiça com apoio das Polícias Civil e Militar.”

Após a divulgação desta nota, o prefeito Abelardo usou suas redes sociais para comentar o caso. Confira:

“Na última semana, o Ministério Público divulgou nota oficial informando que havia instaurado procedimento para apurar supostas irregularidades envolvendo empresas que prestaram serviços para a Prefeitura de Bariri.

Embora desconheça o teor das investigações, informo que a Administração tem cooperado com o MP, atendendo suas solicitações e prestando esclarecimentos por meio dos diretores e servidores requisitados.

Também na última semana, foi enviada ao Ministério Público uma relação com todos os contratos formalizados nos últimos seis meses, informações e portarias sobre comissões de licitação e pregão, além de outros anexos, como processos licitatórios, relação de convênios formalizados para recapeamento asfáltico e das ruas que serão recapeadas com recursos próprios do Município.

Desde o início de nossa Administração, sempre atendemos as solicitações do MP, no intuito de cooperar e até mesmo corrigir eventuais procedimentos adotados pela gestão e, assim, seguiremos.

Respeitamos e nos submetemos às orientações dos órgãos de fiscalização, mantendo o compromisso de prontamente sanar eventuais dúvidas.”