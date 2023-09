Bariri: Procuradoria irá aprofundar investigações contra Abelardo

Em manifestação encaminhada ao Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo, o procurador de Justiça coordenador Mário Antonio de Campos Tebet e a promotora de Justiça assessora Lorena Gentil Ciampone relatam que há existência de elementos para iniciar e aprofundar a apuração de eventual participação do prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB) em crimes imputados a ele.

Mário Tebet e Lorena Ciampone foram nomeados pelo procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mário Luiz Sarrubbo, para o trabalho.

O caso tramita na Corte paulista porque o chefe do Executivo tem foro por prerrogativa de função (foro privilegiado).

O Ministério Público (MP) de Bariri encaminhou os autos ao TJ porque eventuais ações criminais contra prefeito cabem a essa instância do Judiciário.

No caso envolvendo Abelardo, que figura como averiguado, o procedimento tramita na 13ª Câmara de Direito Criminal do tribunal, sob a relatoria do desembargador Bittencourt Rodrigues.

Na ação, o prefeito é investigado por corrupção passiva, concussão, fraudes licitatórias, fraudes processuais, coação no curso do processo e mandante de atentado.

O interrogatório do dono da Latina Ambiental, Paulo Ricardo Barboza, aos promotores de Justiça teria mencionado Abelardo como recebedor de dinheiro do contrato com a empresa de limpeza e como mandante do atentado contra a vítima Fábio Yang no início de junho deste ano.

Ainda na manifestação ao TJ, o procurador e a promotora relatam que para otimizar a tramitação do expediente haverá separação das investigações de que não detêm o foro por prerrogativa de função, permanecendo a Procuradoria-Geral de Justiça com a atribuição de aferir eventuais comportamentos criminosos praticados pelo prefeito.

“Assim sendo, considerando-se que as cautelares e prisões temporárias foram deferidas em face de investigados que não detêm o foro por prerrogativa de função, a competência para análise de eventuais pedidos e prorrogações será da Vara de Origem (Bariri)”, citam eles.