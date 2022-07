Bariri: Justiça determina que seguranças vão a júri popular

Os seguranças suspeitos de espancarem e matarem um advogado em Bariri (SP) há dois anos irão a júri popular. A vítima, Luiz Henrique Marques, de 51 anos, morreu após ser agredida durante uma confusão em uma festa de carnaval, no fim de fevereiro de 2020. A decisão foi publicada nesta terça-feira (5).

A defesa dos réus tentou recorrer da sentença que determinou a submissão dos três ao Tribunal do Júri e requereu absolvição sumária, mas o pedido foi negado pela 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça.

Segundo a denúncia do MP, a vítima se desentendeu com a ex-companheira durante o evento e acabou sendo retirada da festa pelos três seguranças. Já fora do clube, o advogado foi agredido com dezenas de socos e chutes, inclusive na região da cabeça, o que causou traumatismo cranioencefálico nele.

Ainda de acordo com a denúncia apresentada pelo promotor Nelson Aparecido Febraio Júnior, os três seguranças teriam cometido homicídio triplamente qualificado por praticarem o crime por motivo fútil, com meio cruel e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Imagens de câmeras de segurança mostraram o homem saindo por um portão. Na sequência, ele é agredido pelas costas. Cambaleando, ele reage, mas é agredido por pelo menos três homens

Outros dois observam o espancamento. Depois de levar vários chutes, pontapés e socos, o advogado cai desacordado e fica no chão. Os agressores ainda mexem nas pernas da vítima e observam que o homem está imóvel.

