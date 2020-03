INFORME: Grupo Sampietro orienta colaboradores sobre coronavírus

Na quinta-feira, 26, às 7h, antes do início das atividades laborais, colaboradores do Grupo Sampietro contaram com a presença da Maria Pia Betty Pio da Silva Nary, formada em Odontologia e atuante nos município de Bariri e Bauru, falando sobre as medidas preventivas relacionadas ao coronavírus,

No decorrer do bate papo, foram abordados diversos temas como: a higienização correta das mãos com água corrente e sabão e uso do álcool gel 70% na ausência de água e sabão, dicas sobre uso de roupas e como sair de casa, com segurança, entre outros.

Os colaboradores foram orientados sobre sintomas, e em qual momento é indicado procurar as unidades de saúde, pronto atendimento e isolamento social.

Os veículos da empresa vem sendo higienizados com álcool gel e hipoclorito (água sanitária), para combate ao coronavírus.

Ao final, o diretor Carlos Antonio Sampietro, aproveitou o momento para salientar a importância de todos estarem orientados e assim seguir os protocolos estabelecidos, e também.

Carlos explicou a todos que os profissionais que pertencem ao grupo de risco estão de férias, que não há previsão de demissões, e sobre a importância de prosseguirem o trabalho de forma segura.