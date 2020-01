Umuarama traz Grupo #4éPAR na próxima sexta-feira

Grupo de pagode agita clube na sexta-feira, 24.

Na próxima sexta-feira, 24, o Umuarama Clube de Bariri realiza Happy Hour a partir das 20h30.

Segundo os organizadores, a atração fica por conta do Grupo #4éPAR, de Bauru. O grupo apresenta repertório do samba raiz e pagode.

No dia 31, sexta-feira, é a vez da banda D’Maori se apresentar no Happy Hour do clube. A banda baririense é composta por João Pedro Dias no vocal e contrabaixo; Renan Rodrigues no vocal e guitarra e Renato Coletta no vocal e bateria.

Ainda de acordo com os organizadores, sócios com mensalidades em dia não pagam e visitantes pagam R$ 10.

Mais informações pelo telefone (14) 3662-6565.