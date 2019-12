Umuarama realiza Sextaneja na próxima sexta-feira

Ulisses & Moisés anima evento com muita música dançante – Divulgação

Na próxima sexta-feira, 03 de janeiro, o Umuarama Clube de Bariri realiza Sextaneja, a partir das 21 horas.

A atração será da dupla Ulisses & Moisés, de Taquaritinga. A dupla que já se apresentou diversas vezes no clube, e promete agitar o salão com repertório do sertanejo raiz, universitário e músicas dançantes.

Ainda de acordo com os organizadores, sócios não pagam e visitantes acompanhados de sócios pagam R$ 15.

Mais informações pelo telefone (14) 3662-6565.