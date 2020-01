Umuarama realiza Baile de Férias com duas atrações

DJ Wesley Freire agita pista de dança do clube – Divulgação

No próximo sábado, 11 de janeiro, ocorre o Baile de Férias do Umuarama Clube de Bariri, a partir das 23 horas.

Serão duas atrações musicais de Bauru. A abertura do evento fica por conta da Banda Deck 66, composta por Guilherme Anzolin no vocal e guitarra, João Nascimento na bateria e Sérgio Tank no contrabaixo. Em seguida, DJ Wesley Freire, agitando a pista.

O convite antecipado custa R$ 30 para visitantes, e podem ser adquiridos na secretaria do clube e Papelaria Nota 10. Sócios com mensalidade em dia não pagam.

Mais informações pelo telefone (14) 3662-6565.