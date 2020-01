Umuarama promove gincana de férias para associados

Corrida de vassouras é uma das opções da gincana – Divulgação/ Umuarama

De 21 a 24 de janeiro (terça a sexta-feira), o Umuarama Clube de Bariri promove Super Férias do Umuarama Clube, a partir das 15 horas.

O evento é somente para associados de 04 a 14 anos. Às inscrições estão abertas até o dia 16 de janeiro, quinta-feira.

Segundo os organizadores, a gincana deve contar com as seguintes brincadeiras: carrinho de mão; corrida do ovo; dança das cadeiras; corrida de saco; cabo de aço; queimada; caça ao tesouro; futsal; corrida de vassouras; bala na farinha; corrida de obstáculos e perguntas e respostas.

Mais informações pelo telefone (14) 3662-6565.