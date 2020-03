Umuarama promove café da manhã para mulheres

Umuarama Clube de Bariri realiza na manhã deste domingo, 8, um café da manhã especial paratodas as associadas do clube.O evento é destinado a comemoração do Dia Internacional da Mulher que é celebrado anualmente, no dia 8 de março. O café será servido das 8h às 10h30.

O clube fica localizado na Rua Marechal Floriano Peixoto, 1080 – Centro

Da redação