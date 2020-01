Umuarama inicia venda de pacote de carnaval

Clube promove happy hour na véspera de carnaval com grupo de pagode – Divulgação

O Umuarama Clube de Bariri iniciou nesta semana a venda de pacote para o Carnaval 2020 do Umuarama. O carnaval no clube ocorre entre os dias 22 a 25.

Segundo a diretoria social, o pacote para as três noites custa R$ 40 para sócio e R$ 90 para visitantes, e estão sendo vendidos na secretaria do clube.

Este ano, serão realizados um Happy Hour, três noites e duas matinês. Além da Banda Tropícália, outras atrações musicais estão agendadas para se apresentar na festa.

O evento tem início no dia 21 de fevereiro, sexta-feira, com Happy Hour especial com grupo Barulhinho Bom.

No sábado, 22, primeira noite de Carnaval, apresentam-se Amigos do Samba e Banda Tropicália. No domingo, 23, 1ª matinê; e a noite Fest Samba Escola de Samba e Tropicália. Na segunda-feira, 24, baile com Grupo Intuição S/A e Tropicália, e na terça-feira, 25, matinê fecha o Carnaval do Umuarama.

As três noites terão a presença do DJ Paulinho Pio, se apresentando em ambiente externo.

Em breve será divulgado o valor do pacote para as três noites de festa. Mais informações pelo telefone (14) 3662-6565.

Programação Carnaval

Data Hora Evento Atração

21/02 21h Happy Hour Barulhinho Bom

22/02 23h Carnaval Amigos do Samba, Tropicália e DJ Pio

23/02 15h Matinê Banda Tropicália

23/02 23h Carnaval Fest Samba, Tropicália e DJ Pio

24/02 23h Carnaval Intuição S/A, Tropicália e DJ Pio

25/02 15h Matinê Banda Tropicália