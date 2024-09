Social: Quilombo realiza 2ª edição do Baile Black

Dia 19 de outubro, sábado, a Associação Cultural Quilombo de Bariri promove a 2ª edição do Baile Black– Do Passinho (Step Dance), a partir das 20h, na Casa do Flash Back.

Desta vez, a animação musical estará por conta do DJ Ding, considerado o melhor de Bauru e região. Ele promete repertório repleto de black, samba rock, charme, pagode retrô, ragga e rap.

E atenção: o evento é gratuito, mas há limite de convites, que estão sendo distribuídos pela Associação Quilombo. Garante o seu o quanto antes.

Maiores informações através do telefone (14) 3662-5606 WhatsApp (14) 99103-3227.