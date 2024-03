Social: Nova edição da Revista Casamento traz anuário e feira de noivas

A Revista Casamento, Guia de Noivas, prepara novo anuário voltado para o segmento de casamento em 2024.

O anuário será online, com opções de visualização no site da revista e também estará presente em formato de QR Code nas paróquias das igrejas da região, assim como cartórios, cerimonialistas e fornecedores.

Além do anuário online, será realizada mais uma edição da feira de noivas, junto com o lançamento da edição.

Suzane Casare, da agência Casare Comunicação, é a responsável pela produção. Segundo ela, a nova edição está sendo planejada e tem tudo para se tornar referência na região.

Ela relata que o anuário traz vasto conteúdo e apresentação de novidades em tendências e ideias para que o dia do casamento seja perfeito. O anuário conta ainda com a participação de renomados profissionais do setor de casamentos da região de Bariri e Jaú.

Na opinião da empresária, a região está carente de produto voltado para casais, que pudesse conter orientações e principalmente novidades para quem se prepara para essa data tão importante. “Nosso objetivo é produzir material diferente em que os noivos busquem o que há de melhor e com grandes referências em cada segmento”, comenta.

Feira de Noivas

O lançamento da Revista Casamento vai ocorrer durante a Feira de Noivas, que será realizada no espaço O Incantare, dia 26 de maio, domingo, com início às 14h.

Lá, os casais poderão falar direto com os fornecedores e ter acesso à edição online da revista digital.

“A edição online é uma novidade, o mercado ganhou força após a pandemia e acreditamos que será um material para se tornar referência no segmento de casamento. Pretendemos proporcionar aos anunciantes uma nova ferramenta de divulgação”, comenta Pedro Casare, jornalista e diretor da revista.

Para receber o anuário de noivas, basta acessar o site do anuário que estará disponível em breve e seguir os conteúdos nas redes sociais @casamentoguiadenoivas.