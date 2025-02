Social: Neste sábado tem “Festa para E.L.A.” para tratamento de Marisa Rocha

Neste sábado (15), a partir das 18h, na Casa do Flash Back de Bariri, ocorre a “Festa para E.L.A.”, evento destinado à arrecadação de recursos em prol do tratamento de Marisa Rocha.

Ela foi diagnosticada com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), doença que afeta o sistema nervoso de forma degenerativa e progressiva e acarreta em paralisia motora.

O tratamento é de alto custo e para auxiliar nos gastos com médicos, medicamentos, exames e internações, grupo de amigos se uniu para a ação solidária.

O show vai reunir grandes nomes da música como Alta Patente (classic rock); Cave Sound (classic rock); Ricardo & Milton Júnior (melhor do sertanejo); e o DJ Jorge. Está prevista ainda a participação de mais convidados.

As mesas estão esgotadas, mas é possível adquirir ingressos para cadeiras avulsas disponíveis.

Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 20, que podem ser adquiridos antecipados com Daviane (14 98208-3247) ou via PIX com nome na lista. Neste caso, favor entrar em contato com Jorge (14 99794-2420).