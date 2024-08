Social: Jantar comemora aniversário de ordenação de Padre Leandro

Dia 16 de agosto, sexta-feira, a comunidade da Paróquia do Santuário Nossa Senhora Aparecida realiza jantar dançante em comemoração ao sexto aniversário de ordenação sacerdotal do pároco Leandro da Silva Pimentel.

A festa tem início às 20h30, no salão de festas do Santuário, e consagra o lema da ordenação: “Seduziste-me Senhor. E eu me deixei seduzir” (Jr 20,7).

O cardápio será constituído de entrada (patês e torradas); salada verde elaborada; pratos quentes (arroz com amêndoas em lascas, macarrão alho óleo e bacon; escondidinho de calabresa; e frango Parmegiana); e sobremesa (bolo e crústulis). Bebidas serão vendidas a parte.

A adesão tem valor de R$ 40. Crianças até oito anos não pagam. Bebidas serão vendidas à parte.

Maiores informações e compra antecipada dos convites na secretaria paroquial (3662-2184) ou com integrantes das pastorais.